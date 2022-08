In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat die islamistische Schabab-Terrormiliz am Freitagabend erneut ein Hotel angegriffen. Die meisten Menschen seien aus dem Gebäude gerettet worden, »aber bislang wurde der Tod von mindestens acht Zivilisten bestätigt«, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP. »Die Sicherheitskräfte haben weiterhin Terroristen neutralisiert, die in einem Raum in dem Hotelgebäude eingekreist sind«, sagte der Beamte weiter. Die Nachrichtenagentur Reuters geht inzwischen von mindestens zwölf Toten aus. Die meisten Opfer seien Zivilisten. Erst vor etwas mehr als ein Monat war es zu einem vergleichbaren Vorfall in der Stadt Jowhar gekommen – auch dort starben mindestens zwölf Menschen.