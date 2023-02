Sorge vor Spionage Australien entfernt Überwachungskameras chinesischer Hersteller

Australien will Hunderte chinesische Überwachungskameras an staatlichen Gebäuden abmontieren, darunter auch das Außenministerium. Die Geräte stammen von Firmen, an denen die Diktatur in Peking beteiligt ist.