Da ist die TV-Show »Blind Date and Fall in Love«, eine Datingshow , in der alle Teilnehmenden über 50 sind. Oder die Plattform »Beijing Dama Have Something to Say «, auf der Frauen zwischen 60 und 80 in Hunderten Videos über ihren Alltag sowie Gutes und Schlechtes am Altsein in China sprechen. Ihr Publikum: oft Gleichaltrige, aber auch 30-Jährige, sagt der Fotograf Sabrié. »Als ich die ›Glamma Beijing<-Frauen begleitete, kamen immer wieder junge Leute, die ein Selfie wollten und sagten, die Frauen seien ihr Vorbild«, erzählt er.