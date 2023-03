Nur fünf Monaten nach Inkrafttreten Spanien ändert umstrittenes Sexualstrafrecht

Erst vor rund fünf Monaten trat das neue Sexualstrafrecht in Spanien in Kraft. Wegen unerwünschter Auswirkungen wird es nun wieder geändert. Das Unterhaus des Parlaments in Madrid stimmte am Dienstagabend nach hitzigen Debatten einem Antrag der linken Regierung zur Einleitung des Reformprozesses zu.