Nach der Auszählung von Auslandsstimmen der Parlamentswahl in Spanien vergrößert die konservative Volkspartei (PP) ihren Vorsprung vor den bisher regierenden Sozialisten (PSOE). Gegenüber dem bisherigen Zwischenergebnis verliert die PSOE von Ministerpräsident Pedro Sánchez ein Mandat in der Hauptstadt Madrid an die PP des Herausforderers Alberto Nunez Feijoo, wie die Wahlkommission und beide Parteien mitteilten. Das folge aus der Auszählung der Stimmen von mehr als 233.000 Spaniern, die im Ausland leben.