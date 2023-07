Auch Sánchez hat jedoch keine klare Mehrheit. Die Sozialisten wären nicht nur auf den bisherigen Partner Sumar angewiesen, sondern auf eine ganze Reihe von Regionalparteien, darunter auch die des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont.

Die Verhandlungen werden sich voraussichtlich in die Länge ziehen. Am 17. August kommen die Parteien aus der Sommerpause. Möglich ist auch eine politische Blockade mit anschließender Neuwahl, das war in der Vergangenheit bereits mehrmals der Fall.