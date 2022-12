Die spanischen Sicherheitsbehörden gehen nach der Zusendung mehrerer Sprengsätze per Post einem Terrorverdacht nach. Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, war vor der am Mittwoch in der ukrainischen Botschaft in Madrid explodierten Einsendung bereits am 24. November ein ähnlicher Sprengsatz an den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez geschickt worden.