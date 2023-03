Auf der beliebten Ferieninsel Mallorca, die vor zwei Wochen noch mit einem Schneechaos zu kämpfen hatte, soll es mit etwa 22 Grad noch angenehm werden. Doch in Teilen Spaniens, vor allem am Mittelmeer, soll es an diesem Wochenende so heiß werden wie sonst erst im Juni oder Juli. Auf über 30 Grad könnte die Temperatur etwa in Murcia steigen, teilte der nationale Wetterdienst Aemet am Samstag mit. Das könne ein Hitzerekord für einen März werden, betonten die Wetterexperten.