Wasserstoffbomben aus dem Kalten Krieg Spanien fordert von den USA Aufräumarbeiten nach Plutoniumunfall

Bei einer Bomberkollision in der Luft über der spanischen Südostküste in den Sechzigerjahren wurde Plutonium aus US-Wasserstoffbomben freigesetzt. Spanien will nun, dass die USA ihren radioaktiven Müll entsorgen.