Das soll Europas größte Hanfplantage sein. Über 67 Hektar erstrecken sich die Felder in Navarra, im Norden Spaniens. Die Polizei bereitete dem nun ein Ende und vernichtete 415.000 Hanfpflanzen im Wert von 30 Millionen Euro.

Ermittlungen gegen den Besitzer der Plantage laufen bereits seit Mitte 2021, als das erste Feld entdeckt wurde. In Spanien ist nur der industrielle Anbau von Cannabis legal, nicht aber um daraus beispielsweise Cannabidiol-Tropfen und andere Produkte herzustellen, wie es hier offenbar geschehen sollte. In einer angrenzenden Lagerhalle wurden etwa 50 Tonnen Hanf getrocknet, um die Pflanzen anschließend nach Italien und in die Schweiz zu exportieren. Drei Verdächtige wurden nun wegen womöglich illegaler Geschäfte verhaftet.