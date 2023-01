Die Sequenz dauert nur ein paar Sekunden: Das Video zeigt das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia, wie es im Palast in Madrid an einem Empfang für das in Spanien akkreditierte diplomatische Korps teilnimmt – und etwas steif in der Mitte eines Raumes stehen. Nach einer Weile kommt der iranische Botschafter ins Bild. Hassan Ghashghavi schaut zum viel größer gewachsenen Felipe, schüttelt ihm die Hand – und geht weiter. Für Königin Letizia muss eine angedeutete Verbeugung reichen.