Anschläge in Barcelona und Cambrils von 2017 Terrorhelfer in Katalonien zu langen Freiheitsstrafen verurteilt

In Barcelona fuhr 2017 ein Terrorist mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge. Tage später haben Attentäter in Cambrils absichtlich ein Auto auf Passanten gelenkt. Nun standen drei Hintermänner der tödlichen Anschläge vor Gericht.