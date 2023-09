Vor gut sechs Jahren ist der ehemaligen katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont in Exil geflohen. Schon bald könnte er in der spanischen Politik jedoch wieder eine aktive Rolle spielen. Die amtierende stellvertretende Ministerpräsidentin Yolanda Diaz sondierte am Montag in Brüssel mit dem Exilpolitiker eine Zusammenarbeit mit seiner Junts-Partei bei der anstehenden Regierungsbildung nach der Parlamentswahl vom Juli.