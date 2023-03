Glück auch für David Francés, CEO von Agerpix. Er kommt aus der Umgebung und wollte mit seinem Start-up auch dazu beitragen, Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Doch immer wieder merkt er, wie schwierig es ist, qualifiziertes Personal zu finden, das auch nach Golmayo ziehen möchte.

Raquel Gómez, die Erzieherin in Robledo, hat in den ersten Wochen ziemlich gefremdelt mit der lokalen Bevölkerung. Dass ihre Tattoos wenig zur Mentalität vieler Leute hier passen, die zum Stierkampf in die dorfeigene Arena gehen, ist offensichtlich. Vor allem aber habe sie das Gerede gestört: »Jeder wusste von vornherein, wer ich bin. Ich war über Wochen die Hauptattraktion hier.« Auch von ihrer Universität fühlte sie sich alleingelassen: »Die Betreuung war minimal. Ich hatte zwar eine Tutorin, aber beim Einleben konnte die mir auch nicht helfen.«

Einsamkeit sei bei Erasmus Rural eine der größeren Hürden, sagt Ángela González Moreno, Vizedirektorin für Innovation an der Universität Kastilien-La Mancha, die auch Gómez besucht. Deshalb wolle man in diesem Jahr versuchen, mindestens zwei Studierende gemeinsam an einem Ort unterzubringen. Zudem, so González, sollte man überlegen, das Programm auf Auszubildende auszuweiten. Denn gerade an Handwerkern, Elektrikerinnen und Tischlern fehle es in den Gemeinden.