Auch Jugendliche können leichter den Namen ändern

Bei Jugendlichen unter 16 Jahren müssen künftig die Eltern oder ein Gericht entscheiden, doch auch sie sollen es künftiger leichter haben. Bislang musste für die Änderung des Personenstands eine umfangreiche medizinische Untersuchung absolviert oder eine Hormontherapie begonnen werden. Jetzt können Transpersonen selbst darüber entscheiden, was in ihrem Personalausweis und in amtlichen Dokumenten steht. Mit dieser Regelung wird Spanien zu einem Vorreiter in Europa. Ähnliche Initiative für ein Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland werden von den Parteien der Ampelkoalition zwar debattiert, sind aber noch nicht auf den Weg gebracht. Zusätzlich zu diesen Beschlüssen werden in Spanien künftig auch sogenannte Konversationsbehandlungen landesweit verboten, mit denen etwa Homosexuelle oder Transpersonen umerzogen werden sollen. Bei Verstößen drohen sechsstellige Strafzahlungen.