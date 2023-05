Das regierende Linksbündnis um Sanchez sozialistische Partei PSOE hatte einen schweren Dämpfer erlitten. Die konservative Volkspartei (PP) hingen durfte starke Stimmengewinne feiern – sowohl in den Autonomen Gemeinschaften, die deutschen Bundesländern entsprechen, als auch in vielen Kommunen. Dafür benötigt die PP aber vielerorts die rechtspopulistische Vox, die ebenfalls zulegen konnte. Diese Partei funktioniert in etwa so wie die AfD. Jedoch gibt es in Spanien keine sogenannte Brandmauer nach rechts.