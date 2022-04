Ein rechtsradikaler Spanier hat geplant, den linken Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu ermorden. Ein Gericht in Madrid verurteilte den 65-Jährigen nun zu einer langen Gefängnisstrafe. Der Wachmann Manuel Murillo muss für siebeneinhalb Jahre in Haft. Über das Urteil des Nationalen Gerichtshofs in Madrid berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien.