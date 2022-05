Spanien und Marokko wollen künftig enger zusammenarbeiten, um irreguläre Migration in die EU zu verhindern. Das kündigten die beiden Regierungen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen von Vertretern in Rabat an. Demnach sollen unter anderem die Kommunikation der Sicherheitsbehörden beider Länder verbessert und gemischte Einsatzteams geschaffen werden.