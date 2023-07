Feijóo hat ein Bündnis mit den Rechtspopulisten nicht ausgeschlossen, wenn er deren Stimmen benötigen sollte. In der Debatte rief Feijóo die PSOE und Sánchez aber erneut auf, ihn zu unterstützen, sollte die PP die meisten Stimmen bekommen. So könne er Vox aus der Regierung halten. »Sie haben vielleicht Humor«, lautete die ablehnende Antwort von Sánchez. Schon jetzt regiert die PP in der viertgrößten EU-Volkswirtschaft mit Vox auf Landesebene sowie in vielen Kommunen.

Spaniens Leitmedien sehen Feijóo als Gewinner

Die Reaktionen im Anschluss an das TV-Duell fielen überwiegend zum Vorteil Feijóos aus. »Sánchez vergab die Chance, die hervorragenden Wirtschaftsdaten seiner Amtszeit zu nutzen. Von da an begnügte sich ein zunehmend defensiver Sánchez mit einer Art lärmendem Boxkampf statt dem Austausch von Ideen«, schrieb die Zeitung »El Pais«.