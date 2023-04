In den vergangenen Tagen hatten gleich mehrere Nationen umfangreiche Verbände in die Region rund um den Sudan verlegt, um die eigenen Diplomaten und andere Staatsbürger aus dem Krisenstaat zu retten. Die USA schickten Hunderte Truppen, eine ganze Flotte von Flugzeugen und anderes Material nach Dschibuti, um von dort aus operieren zu können. Auch Großbritannien und andere Nationen flogen Truppen in die Region.

Gemeinsame Luftbrücke denkbar

Möglich erscheint, dass die westlichen Nationen in einer gemeinsamen Operation versuchen, die eigenen Staatsbürger mit einer Luftbrücke ähnlich wie in Kabul nach dem Einmarsch der Taliban auszufliegen. Der Flughafen in der Hauptstadt Khartum ist trotz der Kämpfe und der Zerstörung einiger dort geparkter Flugzeuge offenbar noch funktionsfähig.