Höchster Besuch unter Luftalarm-Sirenengeheul vor der St. Michaels-Kathedrale von Kiew: Überraschend ist US-Präsident Joe Biden am Montag in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen – sein achter Besuch in der Ukraine, doch sein erster seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp einem Jahr. Er traf dort auf seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj.

Joe Biden, US-Präsident: "Es gibt überhaupt keinen Zweifel an der Unterstützung der USA für die Ukraine im Kampf gegen den brutalen Angriff Russlands. Es ist gut, wieder in Kiew zu sein."

Biden betonte abermals, die USA würden so lange wie nötig der Ukraine zur Seite stehen. Der Besuch ist ein deutliches Zeichen an die Regierung in Kiew – und an die in Moskau.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: "Das ist enorm wichtig für uns. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Präsident. Dies ist ein großer Moment der Unterstützung für die Ukraine."

Biden kündigte weitere Waffenlieferungen an, darunter Artilleriemunition und Panzerabwehr-Systeme. Insgesamt versprach Biden eine zusätzliche halbe Milliarde Dollar an US-Hilfe, die Lieferung von Kampfjets lehnt er allerdings weiterhin ab.

Der US-Präsident will nach seiner Visite in Kiew nach Polen weiterreisen und dort am Dienstag den polnischen Präsidenten Andrzej Duda treffen, am Mittwoch auch die Staats- und Regierungschefs mehrerer mittel- und osteuropäischer Nato-Mitglieder. Weitere Gesten der Solidarität wenige Tage vor dem einjährigen Jahrestag der russischen Invasion werden also folgen.