Der Tod des aserbaidschanischen Präsidenten wurde monatelang vertuscht

Es gab schon Fälle, in denen der Tod eines Anführers verheimlicht wurde, erst vor relativ kurzer Zeit. Der aserbaidschanische Präsident Heydar Aliyew starb nach Angaben aus seinem Umfeld im Juli 2003. Offiziell wurde jedoch bekannt gegeben, dass er sich in der Türkei in ärztlicher Behandlung befand, obwohl er seit Juli nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten war. Bereits danach kandidierten sowohl er als auch sein Sohn Ilham für das Amt des Präsidenten. Am 2. Oktober 2003 wurde dann bekannt gegeben, dass Alijew Senior seine Kandidatur zugunsten seines Sohnes zurückzieht. Am 15. Oktober gewann Alijew Junior die Präsidentschaftswahlen, und erst im Dezember wurde offiziell bekannt gegeben, dass der ehemalige Präsident gestorben war.