Am heutigen Dienstag, dem 25. April um 20 Uhr.

Zunehmender Druck auf Taiwan, ein Spionageballon über den USA, der Schulterschluss mit Russland: China demonstriert zunehmend aggressiv seinen Weltmachtanspruch. Doch wie gefährlich ist die Volksrepublik wirklich? Was bedeutet die zunehmende Rivalität Chinas mit den USA für die internationale Sicherheit? Und wie müssen Europa und Deutschland mit dieser neuen Wirklichkeit umgehen?

Darüber spricht SPIEGEL-Auslandsreporterin Susanne Koelbl mit der Sinologin und Politologin Janka Oertel, Direktorin des Asien-Programms bei der paneuropäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations.

Janka Oertel, Jahrgang 1983, arbeitete vor ihrer aktuellen Tätigkeit im Asien-Programm im Berliner Büro des German Marshall Fund of the United States, wo sie sich auf die transatlantischen Beziehungen Chinas und die Sicherheit im ostasiatischen Raum fokussierte.

Ihre Doktorarbeit handelt von der chinesischen Politik innerhalb der Vereinten Nationen, im Laufe ihrer bisherigen Karriere war sie zudem als Carlo-Schmid-Fellow am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York tätig.

