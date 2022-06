Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus geht in diesem Jahr an SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter. »Die Art, in der Christoph Reuter nun Print und Podcasts, Online-Videos und TV-Dokumentationen, TV-Interviews und Auftritte als Talkshow-Gast in seiner Arbeit verbindet, ist als Antwort in einer multimedial verschmelzenden Kommunikationswelt zu sehen und wegweisend«, hieß es zur Begründung.