Pamela Rendi-Wagner hält sich aus zwei Gründen bis heute – trotz der vielen Bemühungen ihrer Gegner, sie abzusägen: Erstens gibt es weder einen logischen Nachfolger noch eine Nachfolgerin, auf den oder die sich alle in der Partei derzeit einigen können. Zweitens genießt Rendi-Wagner die Gunst der mächtigen Wiener Landespartei und von Michael Ludwig, Wiens Bürgermeister. Er hält an Rendi-Wagner fest – zumindest noch. Inzwischen werden von Doskozil-Gegnern jedoch bereits Namen alternativer Kandidaten für die SPÖ-Spitze lanciert – offenbar für den Fall, dass sich Rendi-Wagner doch nicht halten kann. Genannt wird neuerdings etwa Alexander Wrabetz. Er war bis 2021 Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Unklar ist auch, was der frühere SPÖ-Chef Christian Kern vorhat. Er selbst bestreitet Ambitionen auf ein Polit-Comeback.

Die anstehenden Landtagswahlen

Das Bundesland Kärnten ist neben Wien und dem Burgenland die dritte sozialdemokratische Hochburg Österreichs. Dort wird am 5. März gewählt. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, ein Urgestein der SPÖ, gab in seiner Partei die Losung aus, dass vor »seiner« Landtagswahl keine Personaldebatten zu führen seien. Später könne man dann »über alles diskutieren«. Am 23. April wird noch in Salzburg gewählt. Die meisten rechnen damit, dass der große rote Machtkampf danach in sein Finale geht.

Bevor es soweit ist, haben wir aber auch noch andere spannende Themen für Sie: Unser Podcast Inside Austria hat sich gerade in vier Teilen der Wirecard-Affäre gewidmet. In der aktuellsten Folge haben die Kolleginnen und Kollegen die Spur des abgetauchten ehemaligen Finanzvorstands Jan Marsalek verfolgt. Er ist der derzeit wohl meistgesuchte Österreicher der Welt. Ich kann Ihnen die Serie sehr empfehlen.

Social-Media-Moment der Woche

Der Sprecher von Bundeskanzler Karl Nehammer gibt es immerhin zu : Er spricht lieber über das öffentlich-rechtliche Fernsehen als über »parteipolitisch motivierte« Postenbesetzungen durch die ÖVP