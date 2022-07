In Sri Lanka ist es erneut zu Unruhen gekommen. Tausende demonstrierten am Samstag gegen Missstände im Land. Einige von ihnen stürmten die Residenz von Präsident Gotabaya Rajapaksa, wie auf Bildern des Fernsehsenders NewsFirst zu sehen war. Auf Facebook gab es eine Live-Übertragung aus der Residenz. Hunderte zogen durch die Flure und Räume. Vor dem Gebäude aus der Kolonialzeit versammelten sich ebenfalls Hunderte Menschen. Sicherheitskräfte waren nicht zu sehen. Aus dem Verteidigungsministerium verlautete, dass der Präsident vor den für das Wochenende geplanten Demonstrationen bereits am Freitag in Sicherheit gebracht worden sei.