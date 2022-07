Im Bett, im Bad, im Swimmingpool: Demonstranten stürmen Präsidentenvilla

Ein Mob hat in Sri Lanka die Residenz des Präsidenten gestürmt, live gestreamt im Internet. Nach wochenlangen Protesten gegen die schlimmste Wirtschaftskrise des Landes gab es für einige Demonstranten kein Halten.

---

Sie machen es sich auf dem Bett ihres Präsidenten gemütlich, inspizieren den Inhalt seines Nachttischs.

Ortsmarke: Colombo, Sri Lanka

Hunderte Demonstrierende haben am Samstag die Residenz des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa gestürmt. Die Demonstranten streamten den Sturm der Villa live in sozialen Onlinenetzwerken. Soldaten am Präsidentenpalast schossen nach Angaben aus Verteidigungskreisen in die Luft, um die Menschenmenge abzuwehren, Rajapaksa wurde zuvor in Sicherheit gebracht. Die Menschen protestieren gegen die Folgen einer schweren Wirtschaftskrise in Sri Lanka, für die sie ihren Präsidenten verantwortlich machen. Ihre Forderung zum Rücktritt des Staatschefs machten sie jetzt unmissverständlich deutlich, ob im Badezimmer … oder im Pool.

Lokalen Medienberichten zufolge sollen diese Aufnahmen Rajapaksas Ankunft am Flughafen zeigen. Ob er das Land verlassen hat, ist unklar. Auch in das nahe gelegene Präsidialamt, vor dem bereits seit drei Monaten Demonstranten kampieren, drangen Menschen ein. Wie es nach Rajapaksas Flucht weitergeht, ist offen.

Seit Wochen kommt es wegen der schweren Wirtschaftskrise, in der das Land steckt, immer wieder zu Protesten. Die Regierung ist nicht mehr in der Lage, die wichtigsten Importe wie Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu finanzieren. Mittlerweile hat Sri Lanka den Internationalen Währungsfonds und Russland um Hilfe gebeten. Im Mai waren Massenproteste gegen die Regierung eskaliert. Neun Menschen wurden dabei getötet und hunderte weitere verletzt.

Als Hauptgründe für die schwerste Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit Sri Lankas im Jahr 1948 gelten der Einbruch des Tourismus infolge der Corona-Pandemie und Misswirtschaft der Regierung.