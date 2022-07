Staatskrise in Sri Lanka Demonstrierende wollen besetzte Gebäude räumen

Demonstrierende hatten am Wochenende den Präsidentenpalast gestürmt, Rajapaksa war durch die Hintertür geflohen und fand am Flughafen von Colombo Unterschlupf. Am Mittwoch flog er zusammen mit seiner Frau in einer Militärmaschine auf die Malediven. Der ebenfalls unpopuläre Premierminister Ranil Wickremesinghe wurde übergangsweise zu seinem Nachfolger bestimmt.