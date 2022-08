Endlich raus aus Sri Lanka – dieser Traum ist für Neenu Mekala erst einmal geplatzt. Anstatt mit ihrem Ehemann und den zwei gemeinsamen Söhnen ein neues Leben in Australien zu beginnen, wurde die junge Mutter gegen ihren Willen zurück in ihre Heimat gebracht. Sie ist allein mit ihren Kindern. Ihr Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Neenu Mekala, Hausfrau:

»Wir wollten weg wegen der Wirtschaftskrise im Land. Die Probleme hier wurden immer schlimmer. Den Kindern fehlt es an Bildung. An einem anderen Ort hätten wir den Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen können. Wir hätten einen guten Job bekommen und mehr Geld gehabt. Deshalb haben wir beschlossen, dass die ganze Familie das Land verlässt.«

Ende Mai ging die Familie im Schutze der Nacht an Bord eines kaum zehn Meter langen Bootes – gemeinsam mit 37 weiteren Passagieren, erzählt Neenu Mekala. Die Familie zahlte laut eigenen Angaben umgerechnet 1350 US-Dollar für die rund 5000 Kilometer weite Überfahrt nach Australien. Die Passagiere harrten tagelang unter freiem Himmel auf dem völlig überfüllten Boot aus.

Neenu Mekala, Hausfrau:

»Wir hatten nur Meerwasser zum Waschen und für die Toilette. Süßwasser konnten wir nicht nehmen, weil wir es zum Trinken brauchten. Wir hatten Hunger wie nie zuvor. Nicht einmal in unserer Kindheit haben wir so sehr Hunger gelitten. Und wir konnten nicht schlafen, weil das Boot so stark geschaukelt hat.«

Neenu Mekala wollte die Reise abbrechen, aber es war zu spät.

Sri Lanka ohne Genehmigung auf dem Seeweg zu verlassen, ist illegal. Dennoch gehen immer mehr Menschen das Risiko einer Gefängnisstrafe ein und versuchen zu fliehen.

Der Inselstaat steckt in einer schweren wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Krise. Viele der etwa 22 Millionen Einwohner können sich Treibstoff, Medikamente und Lebensmittel nicht mehr leisten. Die Inflationsrate liegt derzeit bei mehr als 60 Prozent. Sri Lanka kann sich nicht mehr selbst mit Grundnahrungsmitteln versorgen und muss beispielsweise Reis teuer importieren. Doch in der derzeitigen globalen Ernährungskrise, in der die Preise für Nahrungsmittel weltweit steigen, hat das Land auch dafür kein Geld mehr. Sri Lanka ist bankrott.

Der wichtigste Wirtschaftszwei, der Tourismus, ist durch die Coronapandemie eingebrochen. Doch die katastrophale Lage im Land ist vor allem auf die Misswirtschaft der Politik zurückzuführen.

Anfang Juli gingen Hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen den Mangel und das Missmanagement zu protestieren. Die Massenproteste zwangen den damaligen Präsidenten Gotabaya Rajapaksa, zunächst aus dem Land zu fliehen und dann sein Amt niederzulegen. Bilder von der Erstürmung des prunkvollen Präsidentenpalastes durch Demonstrierende gingen um die Welt.

Mittlerweile ist eine neue Führung im Amt. Der am 21. Juli zum Präsidenten ernannte Ranil Wickremesinghe rief die Bevölkerung bei seinem Amtsantritt zur Einheit auf, geht aber gleichzeitig mit harter Hand gegen Kritiker vor. Er verhängte einen Ausnahmezustand, um Proteste im Keim ersticken zu können und inhaftierte mehrere Aktivisten.

Die großen Massen gehen in der Hauptstadt Colombo seitdem nicht mehr auf die Straße, doch noch immer sind viele Menschen wütend.

Sunil Senavy, Demonstrant:

»Wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, uns gegen Korruption zu wehren. Eine Regierung muss uns diese Rechte nicht schenken. Es sind Grundrechte, die in der Verfassung verankert sind. All diese demokratischen Rechte wurden nun unterdrückt.«

Die Hoffnung der Menschen, dass sich die Lage im Land nach dem Regierungswechsel verbessert, schwindet bereits wieder. Treibstoff ist weiterhin rationiert, der Ausnahmezustand wurde bis Ende August verlängert und eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds über ein Hilfspaket verzögert sich. Immer mehr Menschen wollen nur noch weg, beantragen Pässe für die Ausreise. Doch die Bearbeitung dauert Monate und die Gebühren sind hoch.

Vor der Küste versucht die sri-lankische Marine, Flucht zu verhindern und Menschenschmuggel aufzudecken. In diesem Jahr wurden bereits fast tausend Menschen verhaftet, die versucht hatten, die Insel zu verlassen.

Die Marine arbeitet dabei eng mit den australischen Behörden zusammen. Die sollen laut Medienberichten Tausende GPS-Tracker gesponsort haben, die dabei helfen sollen, Fischerboote jederzeit zu orten. Das sri-lankische Verteidigungsministerium veröffentlicht regelmäßig Berichte und Videos über die erfolgreiche Rückführung von Menschen, die versucht hatten, Australien zu erreichen.

Das Boot von Neenu Mekala entging zwar den Patrouillen vor der sri-lankischen Küste und erreichte australische Gewässer. Dort wurde es aber von der Küstenwache entdeckt – nach fast zwei Wochen auf offener See. Die Insassen wurden verhört und schließlich zurück nach Sri Lanka geflogen.

Neenu Mekala, Hausfrau:

»Nachdem wir zurückgebracht wurden, sind vier Personen, darunter mein Mann, in Untersuchungshaft gekommen. Eigentlich ernährt er uns, jetzt ist er im Gefängnis, ohne ihn haben wir kein Einkommen. Wir müssen Anwälte bezahlen, die Kinder müssen zur Schule. In einer Zeit, in der es der Wirtschaft hier so schlecht geht, sind wir in ein noch größeres Loch gefallen.«

Neenu Mekalas Ehemann wird beschuldigt, an der Organisation von Menschenschmuggel beteiligt gewesen zu sein, sagt sie. Er warte in einem Gefängnis auf seinen Prozess. Seine Frau und die zwei Kinder darauf, dass Sri Lanka einen Weg aus der Krise findet. Noch einen Fluchtversuch könne sich die Familie laut Neenu Mekala nicht leisten. Für ihren letzten hätten sie all ihr Erspartes ausgegeben.