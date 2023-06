Von Ländern in der Krise zu hören bedeutet oft, die Menschen, die in diesen Ländern leben, nur als Opfer dieser Krisen zu betrachten. Dabei machen Menschen überall ständig weiter. Sie haben Widerstände vor sich, aber sie passen sich an, machen neu, verändern, kämpfen, halten durch. Während um sie herum vieles widrig ist, verlieben sie sich, bekommen Kinder, bügeln sie Blusen, laden sie Freunde an den Esstisch ein, feiern sie Feste.