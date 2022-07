Sie feiern auf Sri Lanka – obwohl das Land wirtschaftlich weiter am Boden liegt. Aber seit Donnerstagnacht haben die Menschen wieder Hoffnung.

Ortsmarke: Colombo, Sri Lanka

Laura Höflinger, DER SPIEGEL, Sri Lanka:

»Der Präsident Gotabaya Rajapaksa ist zurückgetreten. Endlich, muss man sagen. Denn damit ist der Weg frei für einen Neuanfang.«

Seit fast 100 Tagen demonstrieren die Menschen in der Hauptstadt Colombo gegen die Regierung. Sri Lanka steckt in einer historischen Wirtschaftskrise. Das Land kann seine Schulden nicht mehr bezahlen – und genauso wenig seine Importe.

»Die Menschen hier kochen mit Gaszylindern, für die gibt es keine Befüllung mehr. Es fehlt an Medikamenten, an Antibiotika, an Krebsmedikamenten, an Betäubungsmitteln für Operationen. Es gibt – und das ist eines der allergrößten Probleme – kaum noch Treibstoff im Land. Die Menschen stehen nicht stundenlang an den Tankstellen an, sondern teilweise tagelang – drei Tage, vier Tage. Die Fahrer leben, essen und schlafen in ihren Autos.«

Aus Unsicherheit wurde Wut. In den letzten Wochen stürmten Demonstrierende den Präsidentenpalast und die Residenz des Premierministers. Die Häuser wurden zu Pilgerstätten für die Unzufriedenen. Aus dem ganzen Land reisten Menschen an, um den Prunk zu bestaunen, in dem die Regierung lebte – während die Bevölkerung Not litt.

»Das hat angefangen mit dem Missmanagement der Regierung, die noch bis zum Schluss Steuergeschenke verteilt hat. Die Düngemittel verboten hat, die aus dem Ausland importiert wurden, und das als neue Biolandwirtschaft versucht hat zu verkaufen. Die Reisernte ist eingebrochen, auch Reis musste plötzlich importiert werden für viel, viel, viel Geld.«

Vergangene Woche hatte sich der Präsident zuerst auf die Malediven abgesetzt, am Donnerstag flog er weiter nach Singapur. Ob sein nun verkündeter Rücktritt wirklich die Tür öffnet für die dringend nötigen Reformen, ist ungewiss.

»Die Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, dass sich die Lage in Sri Lanka täglich, wenn nicht sogar stündlich ändern kann. Sowohl zum Guten, als auch zum Schlechten. Am Mittwoch soll ein neuer Präsident ernannt werden. Das pessimistische Szenario ist, dass das nicht passiert, oder dass ein Präsident ernannt wird, den die Menschen nicht akzeptieren. Dass die Proteste weitergehen. Dass es nicht zu Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds kommt, die so dringend benötigt sind, aber zurzeit auf Eis liegen. Dass es am Ende – und dass ist wirklich der allerschlimmste Fall und das hofft keiner – zu Anarchie auf den Straßen kommt.«

Aber zunächst versuchen es die Feiernden von Colombo mit Hoffnung. Darauf, dass nicht der ebenfalls ungeliebte Premierminister sich die Macht greift, sondern dass endlich eine Regierung ins Amt kommt, die Probleme löst, statt sie zu verursachen.

»Aber selbst dann werden viele dieser Reformen den Menschen in Sri Lanka sehr weh tun. Die Steuern werden erhöht werden. Es wird mehr Arbeitslosigkeit geben. Die Einkommen werden lange nicht steigen. Wie hat es gestern jemand zu mir gesagt? Selbst im besten Fall – und das ist das optimistische Szenario – hat dieses Land, das lange auf einem guten Weg war, ein ganzes Jahrzehnt verloren.«