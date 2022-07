Der bankrotte Inselstaat Sri Lanka bekommt vorerst keine Hilfe vom Internationalen Währungsfonds zur Überwindung der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Wegen der jüngsten Proteste von Regierungsgegnern sei eine Einigung mit dem IWF über ein Hilfspaket bis September verschoben worden, sagte Sri Lankas neuer Präsident Ranil Wickremesinghe in seiner ersten Rede seit seiner Wahl durch das Parlament am 20. Juli. Er habe gehofft, bereits in der ersten Augustwoche eine Einigung erzielen zu können, wurde Wickremesinghe am Sonntag zitiert. Aus Mangel an Währungsreserven war Indiens südlicher Nachbar im Mai erstmals zahlungsunfähig geworden.