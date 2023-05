Auf drei Rädern tuckern sie vor sich hin, mit 40 Kilometern pro Stunde: Gemeint sind Tuk-Tuks. 1,2 Millionen von ihnen transportieren Fahrgäste auf den Straßen Sri Lankas. Noch werden sie überwiegend mit Benzin oder Erdgas betrieben – doch womöglich nicht mehr lange.

Denn in den kommenden fünf Jahren sollen 500.000 Autorikschas in dem Inselstaat im Indischen Ozean umgerüstet oder ersetzt werden.

Azusa Kubota, United Nations Development Programme:

»Die Energieknappheit, steigende Energiekosten, der Klimanotstand und die globale Erwärmung machen es notwendig, die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft und Wirtschaft stärker voranzutreiben. Hier in Sri Lanka ist es vor allem die anhaltende Wirtschaftskrise, die es notwendig macht, in erneuerbare Energien zu investieren und aus der Nutzung fossiler Brennstoffe auszusteigen.«

Sri Lanka steckt inmitten einer schweren wirtschaftlichen, politischen und sozialen Krise. Im vergangenen Jahr war die Regierung nicht in der Lage, die wichtigsten Importe wie Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu finanzieren. Die Inflationsrate liegt bei mehr als 50 Prozent, die Preise für Lebensmittel sind hoch. Ein Drittel der Haushalte ist von Ernährungsunsicherheit betroffen und lässt Mahlzeiten aus, so das Uno-Welternährungsprogramm.

Monatelang gingen Hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen den Mangel und das Missmanagement der Politik zu protestieren. Im Juli 2022 stürmte eine wütende Menge sogar die Villa des damaligen Präsidenten.

Im vergangenen Sommer wurde der Treibstoff so knapp, dass die Regierung einen zweiwöchigen Verkaufsstopp verhängte. Vor den Tankstellen in der Hauptstadt bildeten sich kilometerlange Autoschlangen.

Heute gibt es wieder Benzin, jedoch rationiert und nur mit einer QR-Code-Registrierung. Für viele Tuk-Tuk-Fahrer sind die Mengen, die sie tanken können, zu gering, um damit Kundschaft zu transportieren. Sie müssen ihr Geschäft aufgeben.

Batterieelektrische Tuk-Tuks würden die Taxiunternehmer entlasten, und nicht nur das - sagen die Macher des Pilotprojekts.

Laheel Subasinghe, Universitätsdozent:

»Der Hauptvorteil eines elektrischen Dreirads liegt vor allem darin, dass sie keine schädlichen Gase ausstoßen. Außerdem sind sie gut für den Geldbeutel, weil Benzinkosten eingespart werden können. Man braucht die Elektrofahrzeuge nur mit Strom aufladen, der billiger ist als Benzin.«

Nicht alle Tuk-Tuks sollen direkt auf den Elektroantrieb umgestellt werden. Das Pilotprojekt sieht vor, dass zunächst 200 Fahrzeuge umgerüstet werden – finanziert vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP). Verläuft diese Phase gut, arbeiten das UNDP und die sri-lankische Regierung Pläne für die Umrüstung weiterer Fahrzeuge aus.

Das finden nicht alle Rikschafahrer gut. Insbesondere die Reichweite der Tuk-Tuks sorgt für Diskussionen.

Jagath Pushkumara, Rikschafahrer:

»Sie sagen, dass man mit elektrischen Tuk-Tuks nur 80 bis 100 Kilometer pro Ladevorgang fahren kann. Was passiert, wenn keine Tankstelle in der Nähe ist? Wenn wir eine 150-Kilometer-Strecke fahren, bleiben wir auf halber Strecke liegen. Das ist ein erfolgloses Projekt.«

Lange Fahrten mit dem Tuk-Tuk sind für die Menschen in Sri Lanka Alltag - öffentliche Busse und Züge sind für sie oft nur zweite Wahl. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 liegt das an der Flexibilität und Sicherheit, die Tuk-Tuks bieten. Und weil Menschen damit ihr Ziel schnell erreichen können.

In Zukunft werden wir sogar mehr Individualverkehr haben, sagen Mobilitätsforschende. Ändern werde sich aber dessen Bedeutung. Aus ihrer Sicht sind Tuk-Tuks nur für die »erste und die letzte Meile« sinnvoll. Das nimmt das Projekt aber nicht in den Blick.

Andreas Knie, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung:

»Fossile Antriebsformen in batterie-elektrische zu ersetzen, ist schon mal per se gut. Und flexible Angebote zu machen, also wie die Tuk-Tuks das ja darstellen, sind auch dann so lange sinnvoll, wie sie auch eine dahinterstehende öffentliche Verkehrsstruktur haben. Also wer sozusagen das eigene Auto oder das eigene Gerät nur durch ein anderes Gerät ersetzt, der wird nicht weit kommen, auch wenn es Batterie elektrisch macht oder später sogar auch ohne einen Fahrenden. Das wird ja die nächste Stufe der Innovation sein.«

Die Fahrzeuge laden – darin sieht der Mobilitätsforscher kein Problem: Taxen fahren keine 24 Stunden am Stück und es gibt immer wieder Zeiten, in denen sie stillsehen.

Andreas Knie, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung:

»Man braucht eine Infrastruktur, die sehr flexibel eben dann wo die Fahrzeuge nur kurz stehen mit wenigen Kilowattstunden die Batterien immer wieder neu laden und man braucht für einen wirklich guten optimierten Betrieb dann natürlich auch Schnellladestationen, wo man dann eben notfalls in 10 bis 15 Minuten Fahrzeuge laden kann. Allerdings sind die sehr voraussetzungsvoll. Man braucht natürlich dann auch ein entsprechendes ertüchtigtes Verteilnetz, was das alles schafft. Aber das sollte möglich sein, denn die Batteriegrößen sind ja bei diesen Geräten nicht so intensiv. Man fährt ja nicht mit einem LKW daher.«

Der Strom zum Aufladen muss aus mehrheitlich regenerativen Quellen stammen, damit die E-Tuk-Tuks auch wirklich umweltfreundlicher sind als Verbrennerfahrzeuge. Doch noch wird in Sri Lanka rund die Hälfte des Stroms mithilfe von fossilen Brennstoffen erzeugt.

Nur die Technik der Tuk-Tuks auszutauschen, reicht nicht aus. Es braucht mehr, um den Verkehrssektor nachhaltig umzubauen. Die Dekarbonisierung im Globalen Süden hat gerade erst begonnen.