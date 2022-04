Globale Gesellschaft In Reportagen, Analysen, Fotos, Videos und Podcasts berichten wir weltweit über soziale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen und vielversprechende Ansätze für die Lösung globaler Probleme. Alle Artikel

SPIEGEL: Herr Saravanamuttu, seit Wochen gehen in Colombo und anderen Städten in Sri Lanka die Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren, es kommt zu Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Was macht die Bevölkerung wütend?

Saravanamuttu: Sie erleben die aktuelle Lage im Land wie einen Schlag in die Magengrube. Wir haben es mit der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten – seit Sri Lankas Unabhängigkeit – zu tun: Es gibt kaum Benzin, kaum Medikamente. Das Essen wird knapp. Die Leute schäumen vor Wut, sie sind so enttäuscht von der Regierung, sie werfen dem Präsidenten ein enormes Missmanagement vor.

Zur Person Bild vergrößern Foto: privat Paikiasothy Saravanamuttu ist Gründer und Leiter des Centre for Policy Alternatives (CPA) in Colombo, Sri Lanka. Er beschäftigt sich mit der Stärkung der Zivilgesellschaft, Friedensbildung und Good Governance in Sri Lanka.

SPIEGEL: Wie sieht der Alltag der Frauen und Männer denn aktuell aus? Saravanamuttu: Alltag bedeutet im Moment, in einer Schlange zu stehen. Wir stehen gerade für alles in der Schlange, fünf, sechs, sieben Stunden am Tag. Ein großes Problem ist, an Gas zu kommen, um kochen zu können. Oder an Benzin für die Autos. Fast niemand isst noch drei Mahlzeiten am Tag, es sind eher zwei, manche essen nur einmal. Wirst du krank, bekommst du keine Medikamente im Krankenhaus. So geht das immer weiter, die Reihe könnte ich ewig fortsetzen. Alles, was dringend zum Leben gebraucht wird, steht quasi nicht mehr zur Verfügung.

SPIEGEL: Warum bricht sich die Wirtschaftskrise gerade jetzt Bahn? Saravanamuttu: Externe Krisen haben die Lage angetrieben: Sri Lankas Grenzen waren mindestens ein Jahr geschlossen – in der Pandemie. Dadurch hat die Tourismusbranche enorm gelitten, die normalerweise vielen Menschen einen Job gibt. Auch der Krieg in der Ukraine hat die Lage verschärft, weil Preise weiter stiegen. Entflammt aber hat die Misere weder die Coronakrise noch der Krieg. Es ist die Regierung, die uns in diese Situation gebracht hat. Wir haben weit mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben.

Als Präsident Rajapaksa 2019 ins Amt kam, hat er die Steuern reduziert. Das hat vor allem den Reichen im Land gedient; in der Staatskasse entstand so ein großes Loch, schnell fehlten in der Folge 500 bis 600 Millionen US-Dollar. Dann entschied der Präsident über Nacht, dass Bauern nur noch organischen Dünger verwenden dürfen. Das hat Probleme auf anderer Ebene ausgelöst: Ernten waren nicht mehr ertragreich, Preise für Essen gingen in die Höhe, weil Grundnahrungsmittel knapp wurden. Sir Lanka hat immer weiter Geld gedruckt, um essenzielle Güter weiter einkaufen zu können, statt sich rechtzeitig an den Internationalen Währungsfonds zu wenden.

SPIEGEL: Präsident Rajapaksa kam 2019 ins Amt, nach den verheerenden Anschlägen am Ostersonntag auf Kirchen und Luxushotels; damals wurden bei Selbstmordattentaten mehr als 300 Menschen getötet. Rajapaksa versprach Stabilität. Nun wird ihm vorgeworfen, er unterdrücke politische Opposition, heble demokratische Kontrollsysteme aus.

Bild vergrößern Sind Brüder: Präsident Gotabaya Rajapaksa und sein Premier Mahinda Rajapaksa Foto: Tharaka Basnayaka / NurPhoto / Getty Images

Saravanamuttu: Die Leute auf der Straße sagen: Wir werden nicht leise sein, ehe der Präsident und seine politische Clique abgetreten sind. Sie sind wütend, sehr, sehr wütend. Nichts von den Versprechungen ist eingelöst. Die Rajapaksa-Familie, so die Vorwürfe, ist in Korruptionsskandale verstrickt, die Jahre zurückreichen. Es geht um veruntreute Gelder, die außer Landes geschafft wurden sein sollen, nach Uganda, auf die Seychellen und so weiter. Die Leute, die jetzt auf den Straßen Plakate hochhalten, fordern: Bringt die Gelder zurück nach Sri Lanka. Gebt sie dem Volk.

Dann ist da die Aufarbeitung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen während des langen Bürgerkriegs in Sri Lanka. Er ging 2009 zu Ende, auch hier steht die Familie Rajapaksa unter Druck. Der aktuelle Präsident Gotabaya Rajapaksa und sein Premier Mahinda Rajapaksa sind nicht nur Brüder – sie haben den Bürgerkrieg damals als Sieger blutig beendet. Ihnen wird vorgeworfen, die Aufarbeitung zu verschleppen, Gerichtsverfahren gestoppt zu haben. Die Familie Rajapaksa weiß: Tritt sie von der politischen Bühne ab, wird sie sich hinsichtlich der Bürgerkriegszeit und der Korruption verantworten müssen. Deshalb wird sie sich an ihre Macht klammern.

SPIEGEL: Was braucht es, damit sich Sri Lanka von der aktuellen Krise erholen kann? Saravanamuttu: Wir müssen den Aufbau der Wirtschaft im Land reformieren. Das wird etwa drei bis sechs Jahre dauern, bis wir wieder von einer Art Normalität sprechen können. Wir müssen die öffentlichen Ausgaben kürzen, die Steuern erhöhen. Wir müssen zusehen, dass Hilfsgelder bei den Ärmsten der Armen ankommen, denn sie trifft diese Krise am härtesten. SPIEGEL: Sechs Jahre können für diese Menschen eine sehr lange Zeit sein. Saravanamuttu: Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Am Ende kann so ein Umbruch auch eine Chance sein, um die Wirtschaft Sri Lankas endlich auf nachhaltig bessere Beine zu stellen.