Neue Proteste angekündigt

Seit Monaten war es in Sri Lanka immer wieder zu Protesten gekommen, die zum Teil von Gewalt begleitet waren. Den 22 Millionen Einwohnern mangelt es an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Grund ist unter anderem eine starke Abwertung der Landeswährung, wodurch Importe erheblich teurer wurden. Die Demonstranten in Sri Lanka machen Rajapaksa und Wickremesinghe für die schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka verantwortlich. Inzwischen hat Sri Lanka den Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie Russland um Hilfe gebeten.

»Wickremesinghe ist ein im Volk unbeliebter Politiker. Sollte er Präsident werden, dann sollten wir keine Rechenschaft erwarten«, sagte der Verfassungsrechtler Gehan Gunatilleke noch wenige Tage der Abstimmung im SPIEGEL-Interview. (Lesen Sie hier ein Interview mit ihm). Die Demonstranten in Sri Lanka sehen in Wickremesinghe einen Verbündeten von Rajapaksa. Sie haben angekündigt, weiter gegen ihn zu protestieren.