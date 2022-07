Die Regierung in Sri Lanka will das Chaos in dem Inselstaat per Notstandsverordnung eindämmen. Wie ein Sprecher des Ministerpräsidenten Ranil Wickremesinghe mitteilte, gelte die Maßnahme landesweit. In der westlichen Provinz, in der auch die Hauptstadt Colombo liegt, gilt laut der Nachrichtenagentur Reuters zudem eine Ausgangssperre.