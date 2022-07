Die Treibstoffknappheit in Sri Lanka wird immer verheerender: Energieminister Kanchana Wijesekera sagte am Sonntag, die Reserven des Landes beliefen sich auf etwa 4000 Tonnen, was normalerweise dem Verbrauch eines Tages entspreche. Die nächste Lieferung werde frühestens am 22. Juli erwartet.