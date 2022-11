Das kleine Singapur ist, außerdem, abhängig von Lebensmittelimporten. 90 Prozent kommen aus dem Ausland, eigene landwirtschaftliche Flächen gibt es fast keine. Bis 2030 will die Regierung das ändern, fördert Start-ups, die an Rezepturen für Eier ohne Ei forschen. Intelligente Dachgartensysteme, wo die Salatköpfe wie an einer sich selbst bewässernden Litfaßsäule wachsen. Und dann eben, ganz besonders, die Stammzellentechnologie. Milch aus Stammzellen. Fisch aus Stammzellen. Fleisch aus Stammzellen.

In Kurzform geht die Laboridee so: Tieren werden per Biopsie Stammzellen entnommen, die in flüssigem Stickstoff gefroren und so mehrere Jahre haltbar gemacht werden. Um Fleisch zu produzieren, werden diese Zellen in einem Bioreaktor vermehrt. Die Technologie ist noch nicht massentauglich, aber theoretisch könnte man aus einer einzigen Entnahme von Zellen Hunderte Tonnen Fleisch produzieren.