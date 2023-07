Marc Tessier-Lavigne sagte in der Erklärung an Studierende und Mitarbeiter, dass er nach fast sieben Jahren als Präsident der Uni am 31. August zurücktreten werde.

Der Rücktritt erfolgt, nachdem das Kuratorium im Dezember eine Untersuchung eingeleitet hatte, weil ihm Betrug und anderes unethisches Verhalten im Kontext seiner Forschungen und Veröffentlichungen vorgeworfen worden war. Er beteuert, er habe »nie eine wissenschaftliche Arbeit eingereicht, ohne fest davon überzeugt zu sein, dass die Daten korrekt und genau dargestellt sind«. Sagt aber weiter, er hätte sich sorgfältiger um Korrekturen seiner Arbeit bemühen müssen.