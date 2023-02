Erdbeben in der Türkei Fußballnationaltrainer Kuntz: »Ich kann all das kaum begreifen«

Fußballprofi Türkaslan unter den Opfern

Zu spät kam die Hilfe für Zweitliga-Torhüter Ahmet Eyüp Türkaslan. Der 28 Jahre alte Schlussmann von Erstliga-Absteiger Yeni Malatyaspor konnte am Dienstag nur noch tot aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses geborgen werden. »Ruhe in Frieden. Wir werden dich nie vergessen, du großartiger Mensch«, schrieb sein Klub in den sozialen Netzwerken.