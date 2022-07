Der ehemalige Regierungssprecher Steffen Seibert wird neuer deutscher Botschafter in Israel. Das bestätigte der langjährige Fernsehjournalist nun mit einer Video-Grußbotschaft an die israelische Bevölkerung. Über Seiberts neue Aufgabe war schon vor Monaten in den Medien berichtet worden, bestätigt hatte der 62-Jährige die Nominierung aber nie.