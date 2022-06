Doch seit Mai gilt das Land als zahlungsunfähig, Jahre der Misswirtschaft haben es an einen Abgrund geführt. Die Bevölkerung leidet inzwischen unter 30 Prozent Inflation – viermal so viel wie zuletzt im April in Deutschland. In der Hauptstadt Colombo stehen Menschen inzwischen Schlange für Brot und Benzin, es gibt dramatische Engpässe bei der Versorgung mit Medikamenten. Der Staat kann den Import lebensnotwendiger Güter teilweise nicht mehr finanzieren.