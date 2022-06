US-Verfassungsrichter Stephen Breyer scheidet am Donnerstag aus dem Supreme Court aus. Der als liberal geltende Jurist geht nach 28 Dienstjahren am Obersten Gerichtshof des Landes in den Ruhestand.

»Es war mir eine große Ehre, als Richter an den Bemühungen um den Erhalt unserer Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit mitzuwirken«, so Breyer in einem Schreiben an US-Präsident Joe Biden.