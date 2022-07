Ehemaliger Trump-Berater Steve Bannon wegen Missachtung des US-Kongresses verurteilt

Bannon ist Schlüsselzeuge

Der Untersuchungsausschuss hält Bannon für einen Schlüsselzeugen in der Aufarbeitung des Sturms auf den Sitz des US-Parlaments zwei Monate nach der Niederlage Trumps bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020. Der Rechtspopulist hatte nach Angaben des Untersuchungsausschusses noch am Tag vor der Erstürmung mit Trump gesprochen. In seinem eigenen Podcast hatte Bannon zudem vorausgesagt, dass die »Hölle ausbrechen wird«.