Im Rennen um das Präsidentenamt in der Türkei arbeitet Recep Tayyip Erdoğan mit allen Tricks: Mit einer Handvoll Geldscheinen steht der türkische Staatspräsident auf einer Straße in Istanbul.

Unvorstellbar für einen deutschen Politiker: Erdogan zückt gönnerhaft einen 200-Lira-Schein nach dem anderen aus seiner Hosentasche. Das zieht viele Menschen an. Die Scheine sind umgerechnet etwas weniger als zehn Euro wert. Aktuell bekommt man in der Türkei dafür nicht mehr allzu viel dafür.

Gerade erst hat er seine Stimme in einem Wahllokal abgeben. In der Türkei hat am Sonntagvormittag die zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Der Amtsinhaber tritt in einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu an.

Die Stichwahl heute gilt als richtungsweisend. Seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 hat Erdogan so viel Macht wie nie zuvor. Kritiker befürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte er erneut gewinnen. In der ersten Wahlrunde am 14. Mai hatte Erdogan deutlich besser abgeschnitten als von Meinungsforschern erwartet.