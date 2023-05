Stichwahl in der Türkei Wahlberechtigte in Berlin stehen Schlange

Auch bei den nun anstehenden Wahlen erwarten Beobachter ein ähnliches Wahlverhalten der Wähler im Ausland. Die meisten der türkischen Auslandswähler leben in Deutschland. In Berlin stieß die Möglichkeit zur Stimmabgabe am Samstag auf großes Interesse. Hunderte türkische Wahlberechtigte kamen seit dem Samstagmorgen zum Generalkonsulat an der Heerstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Vor dem Gebäude bildeten sich lange Schlangen.