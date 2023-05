Damit liegt Erdoğans Stimmenanteil bei den Wählerinnen und Wählern in Deutschland offenbar deutlich höher als bei der Wahl insgesamt. Erdoğan habe bislang rund 55,41 Prozent der Stimmen erhalten, sagte Ahmet Yener, Chef der Wahlbehörde, am Sonntagabend in Ankara. Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu komme auf 46,59 Prozent der Stimmen. Laut Anadolu kam Erdoğan nach Auszählung von knapp 99 Prozent der Stimmen auf 52 Prozent, sein Kılıçdaroğlu auf 48 Prozent. Die oppositionsnahe Agentur Anka verzeichnete fast gleiche Werte, Erdoğan reklamierte bereits den Wahlsieg für sich.