Eritrea mit seinen rund drei Millionen Einwohnern liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer und ist international weitgehend abgeschottet. Seit einer in einem jahrzehntelangen Krieg erkämpften Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren regiert Diktator Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land – der Machthaber gilt als gefährlichster Mann am Horn von Afrika .

Parteien sind verboten, die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen. Manche von ihnen werden aber sogar noch bedroht, wenn sie in Deutschland leben – lesen Sie hier mehr dazu .