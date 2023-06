Zwei Männer festgenommen 15-Jähriger durch Schüsse in Stockholm getötet

Die Vororte von Stockholm sind von der Gewalt besonders stark betroffen. Diesmal ereignete sich die Tat in der Nähe des Zentrums des südlichen Randbezirks Farsta. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, während der 15-Jährige noch an einem der insgesamt drei Tatorte starb, an denen die Schüsse nach Polizeiangaben gefallen waren. Hintergründe blieben bislang unklar.

Die tödlichen Schüsse in Farsta blieben landesweit nicht die einzigen am Wochenende. Bereits am Freitagabend wurden insgesamt drei junge Männer bei einer Schießerei in Solna im Norden Stockholms sowie in Jordbro im Stadtsüden verletzt. In Eskilstuna gut 100 Kilometer westlich von Stockholm meldete die Polizei am Samstag ebenfalls einen Vorfall, bei dem geschossen wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Junge im Teenageralter wurde festgenommen.