Nun wollte ein nach Schweden geflüchteter Iraker, der bereits einen Koran mit Genehmigung der Polizei geschändet hatte, ein Exemplar der heiligen Schrift vor der irakischen Botschaft in Stockholm anzünden. Nachdem Behörden in Stockholm die Erlaubnis für die Aktion erteilt hatten, stürmten wütende Demonstranten die schwedische Botschaft in Bagdad.

Bei der Demonstration in Stockholm trat der Mann dann zwar auf den Koran, verbrannte die Heilige Schrift aber nicht wie angekündigt.